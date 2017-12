Síria quer voltar a negociar a paz com Israel, diz ONU O presidente da Síria, Bashar Assad, está pronto para retomar as conversações de paz com Israel "sem condições", disse um importante enviado da ONU. Não ficou claro se Damasco abriu mão da exigência de que as conversações recomecem no ponto em que foram interrompidas, há quatro anos. As negociações de paz desmoronaram em 2000, quando Israel ofereceu retirar-se das Colinas de Golan, um platô estratégico ocupado durante a guerra de 1967. "O presidente Assad reafirmou que mantém a mão estendida para seus colegas israelenses e que está disposto a voltar à mesa, sem condições", disse o enviado da ONU para o Oriente Médio, Terje Roed-Larsen. Desde que subiu ao poder em julho 2000, aos a morte de seu pai, Assad vem insistindo que a Síria está pronta a negociar, mas a partir do ponto em que a questão parou em 2000.