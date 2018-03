Síria: Rebeldes capturam parte de campo de petróleo

De acordo com Rami Abdul-Rahman, do Observatório Sírio para Direitos Humanos, os rebeldes ocuparam 70% do campo de petróleo de Jbeysa, situado perto da fronteira com o Iraque, mas ainda há confrontos com forças do governo.

Além de terem tomado parcialmente o campo de petróleo, os rebeldes capturaram a cidade de Shadadah. Tanto a cidade quanto o campo de petróleo situam-se na conturbada província de Hasaka.

Enquanto isso, rebeldes armados combatem soldados do governo pelo terceiro dia seguido na disputa pelo controle do principal aeroporto de Alepo.

Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), quase 70 mil pessoas morreram em quase dois anos de insurgência contra o governo na Síria. As informações são da Associated Press.