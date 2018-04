Síria: rebeldes e Exército disputam cidade costeira Os rebeldes sírios e as forças do governo entraram em confronto pelo controle de outra cidade costeira na província de Latakia nesta quarta-feira, à medida que combatentes da oposição tentavam lentamente avançar no reduto da facção minoritária alauíta do presidente Bashar Assad, depois de tomarem uma passagem de fronteira e a sua primeira faixa costeira desde o início do levante, há três anos.