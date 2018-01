Síria retira parte de suas tropas do Líbano A Síria retirou parte de suas tropas do Líbano, segundo uma fonte militar libanesa. Unidades sírias deixaram três centros de segurança e inteligência no Aeroporto Internacional de Beirute, em um subúrbio da região sudeste da capital libanesa e na região de Batroun e rumaram para a Síria, disse o oficial em entrevista à Associated Press, com a condição de não ter sua identidade revelada. Um membro civil do gabinete libanês, Wiam Wahhab, confirmou depois a retirada parcial das forças sírias, esclarecendo que a medida faz parte de um entendimento entre Beirute e Damasco. "Quando a presença militar (síria) tornar-se desnecessária numa determinada área, a retirada se fará de forma normal", acrescentou. A fonte militar ouvida pela agência noticiosa disse também acreditar que mais tropas sírias serão removidas na região do Vale do Bekaa, perto da fronteira entre os dois países, como parte do acordo de paz de 1989 que pôs fim à guerra civil libanesa. O oficial não revelou o total de soldados sírios que deixaram o território libanês.