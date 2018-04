Síria: tropas do governo ampliam controle em Homs As forças do governo sírio, apoiadas por militantes do grupo libanês Hezbollah, ampliaram neste domingo o controle de Khaldiyeh, um importante distrito rebelde em Homs, na região central da Síria. No sábado, os militares expulsaram rebeldes de uma mesquita do século 13, que estava ocupada havia mais de um ano.