Síria usa mais bombas de fragmentação, diz relatório

Dois desses ataques, ocorridos nas últimas duas semanas, mataram 11 civis, dentre eles duas mulheres e cinco crianças, diz o relatório do grupo. O HRW disse que baseou suas conclusões em investigações de campo e análises e mais de 450 vídeos amadores.

As bombas de fragmentação se abrem no ar, lançando várias bombas menores. Elas representam uma ameaça a civis mesmo após o lançamento, já que muitas delas não explodem imediatamente. A maioria dos países proibiu seu uso.

Um graduado funcionário do governo sírio negou, neste sábado, que o regime use bombas de fragmentação e disse que "muitos vídeos amadores são discutíveis". Ele falou em condição de anonimato.

Já os rebeldes detonaram um carro-bomba do lado de fora de um prédio de alto padrão na cidade de Deir el-Zor, dando início a confrontos com tropas do regime, informaram ativistas e a televisão estatal. A explosão aconteceu um dia depois da data que marcou o segundo aniversário do levante contra o governo do presidente Bashar Assad. A rebelião teve início com protestos majoritariamente pacíficos, mas se tornou violenta em resposta à repressão do governo, terminando por se transformar numa guerra civil.

Nos últimos meses, o regime intensificou os ataques aéreos e com artilharia em áreas tomadas pelos rebeldes no norte e leste do país, informaram grupos de direitos humanos. As informações são da Associated Press.