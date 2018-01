Síria: violência em aniversário de matança de curdos iraquianos As forças de segurança sírias enfrentaram-se hoje com grupos de curdos no norte do país num momento em que os distúrbios atingem a segunda maior cidade da Síria, Aleppo. De acordo com políticos curdos e testemunhas, pelo menos cinco curdos e três policiais morreram no conflito de hoje. O governo sírio não confirmou as informações sobre violência. No entanto, se as versões de testemunhas se confirmarem, o número total de mortos entre sexta-feira passada e hoje já atinge 24: 17 curdos, quatro árabes e três policiais. As desordens, que começaram na sexta-feira durante uma partida de futebol, levantaram o temor de que os curdos, que não são reconhecidos pela Constituição síria, teriam sido influenciados por seus irmãos no vizinho Iraque, que conseguiram grande autonomia desde a derrocada de Saddam Hussein. Os curdos representam 1,5 milhão dos 18,5 milhões de habitantes da Síria, de maioria árabe. Eles habitam as províncias de Qamishli e Hasakah, as mais pobres do país. Ahmed Qassem, do Partido Democrático Curdo da Síria, contou que em Aleppo, as forças de segurança dispararam contra centenas de curdos que participavam de uma manifestação para lembrar o aniversário da matança de milhares de curdos com gás tóxico no povoado de Halabja, no Iraque, em 1988.