Síria: violência mata 62 no primeiro dia de trégua As explosões de dois carros-bomba, na capital Damasco e em Deraa, no sul da Síria, bem como combates e episódios violentos ao redor do país deixaram 62 pessoas mortas nesta sexta-feira, primeiro dia da suposta entrada em vigor de um cessar-fogo entre o governo do presidente Bashar Assad e o Exército Livre da Síria (ELS), que representa a maioria dos combatentes que desde março de 2011 tentam derrubar o governo. Mesmo com o aparente colapso do cessar-fogo, os grupos da oposição disseram que o número de mortos ficou bem abaixo da média diária registrada nas últimas semanas na Síria - que é de cem mortos, informou o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, sediado em Londres.