Sírio tenta atingir premier turco com sapato na Espanha A polícia espanhola informou ter detido um cidadão sírio que tentou atingir o primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan com um sapato. O fato aconteceu na noite de ontem, quando Erdogan deixou a prefeitura da cidade espanhola de Sevilha, no sul do país, após ter recebido um prêmio. O sapato voou sobre a cabeça dele no momento em que estava para entrar no carro com sua mulher.