Sírios armados aproximam-se da fronteira com Israel

Um porta-voz israelense disse que não se sabe o que os sírios estão fazendo. Não houve violência e um grupo de visitantes deixou o Monte Hermon sem maiores incidentes, disse o porta-voz. O Exército está monitorando a área.

Os Israelenses estão preocupados com a possibilidade da guerra civil na Síria espalhar sua violência para além da fronteira. No mês passado, morteiros explodiram em território de Israel, mas ninguém ficou ferido. As informações são da Associated Press.