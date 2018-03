Sírios dizem aceitar argelino como novo mediador da ONU

Ganhador do prêmio Nobel da Paz, Annan renunciou ao posto no dia 31. Segundo ele, o impasse entre potências no Conselho de Segurança da ONU o impedia de pressionar o regime de Bashar Assad a adotar um cessar-fogo. O ex-secretário-geral também criticou a recusa de potências ocidentais em trazer o Irã à mesa de negociação sobre a crise síria.

Segundo diplomatas das Nações Unidas, Brahimi ainda não aceitou o cargo pois quer um sinal claro de apoio por parte dos 15 integrantes Conselho de Segurança. Na semana passada, por meio de nota à imprensa, o argelino havia afirmado que potências e países da região "devem se unir para garantir que a transição política poderá ter lugar o quanto antes". / REUTERS