Sírios fogem da guerra civil e migram em massa à procura de asilo na Europa

A demanda por asilo político é consequência direta do êxodo populacional, o maior do mundo no momento. Em dois anos de guerra civil, mais de 1 milhão de pessoas - 5% da população - deixaram a Síria, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur). A preocupação, contudo, não para de crescer, porque o número de sírios em fuga segue em alta.

Só entre janeiro e março, mais de 400 mil sírios buscaram refúgio nos países vizinhos, no Norte da África e na Europa. Os efeitos são sentidos com mais clareza na Turquia, que já gastou US$ 600 milhões em 17 campos de refugiados, e no Líbano, país fronteiriço que recebe todos os dias 4,4 mil pessoas.

Além dos dois, Jordânia, Iraque e Egito já sofriam com o problema em larga escala. Agora é a Europa que começa a sentir os efeitos da tragédia humana na Síria. Números do Escritório Estatístico das Comunidades Europeias (Eurostat) indicam o aumento dos pedidos de asilo político e da imigração ilegal em 2012 e no primeiro trimestre deste ano.

Fuga. A Alemanha, com 64,5 mil pedidos, e a França, com 61,2 mil, são os mais solicitados. Na Suécia, país procurado por 44 mil sírios em 2012 - o terceiro na UE -, o ministro das Migrações, Tobias Billström, definiu a situação como "insustentável". Até aqui o país era o mais aberto do continente, aceitando todos os pedidos. O resultado foi um aumento de 450% no número de asilados nos últimos seis meses.

"Com 1 milhão de pessoas fugindo e milhões de outras se deslocando no território sírio, a Síria caminha para uma catástrofe", diz Antonio Guterres, comissário da ONU para os refugiados.

Basem Salem, advogado de 33 anos, é membro da nova comunidade síria refugiada na França. Em Alepo, no início de agosto de 2012, quando helicópteros disparavam contra rebeldes ou civis inocentes e tanques de Assad posicionavam-se na periferia, ele decidiu ir embora.

Depois de cruzar a fronteira turca com o pai - doente de câncer -, a mãe e um dos avós, chegou a Paris, onde teria refúgio. Desde então, planeja todos os dias retornar para libertar o país da ditadura. Além disso, sonha deixar a capital francesa, onde é mais um dos milhares de compatriotas em condições precárias.

Embora o drama seja muito mais claro nos campos de refugiados da Turquia e da Jordânia, ele não poupa os sírios que buscam abrigo na Europa. "Não temos nem sequer onde viver", diz Salem, instalado com toda a família em uma pequena sala de escritório sem janelas na periferia de Paris.

Assistência. Na Europa, conta o advogado, refugiados como ele são dependentes e precisam de ajuda permanente, a começar pela ajuda de um intérprete na hora de fazer documentos. "Não me sinto confortável na Europa", disse ele ao Estado. "Eu e minha família queremos retornar à Síria assim que a nossa área for liberada pela revolução. Não vamos esperar Assad cair."

O desejo é o mesmo do ator Saad Lostan, de 37 anos. Ex-morador de Damasco, ele vive em Paris desde outubro de 2011, depois que fugiu das ameaças de prisão feitas pelos serviços secretos em função de sua militância no Partido Comunista e de suas ligações com rebeldes na capital.

Depois de passar pela Jordânia, o ator migrou com a ajuda de um professor para a França, onde tenta se adaptar com a mulher ao cubículo em que vive, também na periferia de Paris. "A situação na Síria é cada dia mais crítica. A revolução que nós começamos já acabou e agora estamos em uma guerra civil, com o envolvimento de grupos islâmicos que são um perigo externo e real", disse. "É por isso que nós, refugiados, temos de retornar o mais rápido possível."

Depressão. Entre os sírios que chegam a Paris, os relatos são dramáticos. Antes de fugir de zonas de conflito, como Alepo, a periferia de Damasco ou Deir Ezzor, zonas ainda não liberadas pelos rebeldes, é preciso enfrentar a falta de luz, de água e de aquecimento nos dias mais frios. A ajuda humanitária, que leva alimentos e remédios à população, desaparece com frequência. Ao escaparem, muitos sofrem de depressão ou de sequelas físicas e psicológicas por torturas ou perseguições.

Ao chegarem à Europa, os que conseguem status de asilados políticos recebem de governos alguns benefícios, como acesso ao sistema de saúde e a pensões que, em geral, variam de € 300 a € 350 - em alguns casos chegam a € 450 -, valor insuficiente para viver em Paris ou mesmo em sua periferia. Poucos falam francês e, com isso, têm imensas dificuldades para encontrar trabalho, apesar da boa qualificação.