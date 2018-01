TEGUCIGALPA - Os cinco sírios presos em Honduras, acusados de falsificar documentos, sairão da prisão nesta quarta-feira, 2, após um ato de conciliação e o pagamento de uma multa de US$ 447 fixada para cada um, informaram fontes oficiais.

Os sírios, que pretendiam viajar aos Estados Unidos com passaportes gregos roubados, "ficam livres" depois que "seus representantes legais pagaram 50.0000 lempiras (cerca de US$ 2.240)", afirmou o Poder Judiciário de Honduras em mensagem no Twitter.

Os estrangeiros compareceram na terça-feira a uma audiência de conciliação e alcançaram um acordo que lhes permitirá sair hoje da prisão, indicou o órgão judicial.

Os sírios chegaram no último dia 17 ao Aeroporto Toncontín, da capital hondurenha, em um voo da Costa Rica. Eles se identificaram como Majd Ghanout Kousa, Lourans Samaan e William Gahnem, todos de 21 anos; e Fady Freej Shehada e Mazen Mikhail, de 26 e 30 anos, respectivamente.

Eles permanecem até agora em uma prisão do setor de El Porvenir, no departamento central de Francisco Morazán, ao qual foram enviados no dia 24 sob acusações de falsificação de documentos e por uso e usurpação do Estado Civil em prejuízo da fé pública.

O Poder Judiciário hondurenho assinalou que "em 90 dias" entregará a carta de liberdade aos sírios, que terão que proporcionar "o endereço onde se alojarão e apresentar um relatório periodicamente ao juiz".

O governo hondurenho analisa o pedido de refúgio dos cinco sírios, que argumentam que suas vidas correm perigo em seu país em razão da guerra civil iniciada em 2011 e que deixou mais de 250 mil mortos e 13 milhões de refugiados, segundo a ONU.

O pedido está em poder das autoridades do Instituto Nacional de Migração e é respaldado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) em Honduras. /EFE