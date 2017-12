Sismo de 5,2 graus estremece o Paquistão Um terremoto de 5,2 graus na escala Richter foi registrado neste sábado no Paquistão, sem que haja registro de vítimas ou danos materiais, informou o Serviço Meteorológico do país. O epicentro do sismo foi na região montanhosa de Hazara, localizada a cerca de 200 quilômetros ao noroeste da cidade de Peshawar, na fronteira com o Afeganistão. O tremor foi sentido em vários locais do Paquistão, inclusive na capital, Islamabad.