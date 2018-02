Sistema antichoque de aviões da torre estava desligado A Skyguide, empresa responsável pelo controle de vôos em território suíço, revelou hoje que seu sistema antichoque de aviões estava desligado e um de seus controladores não estava na cabine da torre quando um Tupolev russo e um Boeing de carga colidiram na noite de segunda-feira sobre o Lago Constança, na fronteira entre Suíça e Alemanha, matando 71 pessoas - na grande maioria crianças. O dispositivo eletrônico que alerta os controladores sobre riscos de choque aéreo passava por manutenção de rotina - um procedimento normal que ocorre sempre à noite quando diminui o tráfego aéreo, explicou um porta-voz da Skyguide. Ele destacou que quando isso ocorre dois controladores devem permanecer na cabine. E acrescentou que, contrariando as normas, um deles havia deixado o posto. Horas depois, a Skyguide tentou corrigir essa informação, ressaltando que um controlador sempre pode fazer uma pausa em seu trabalho, desde que seu colega esteja de acordo. O fato é que o piloto do Tupolev - que levava 69 pessoas entre tripulantes e passageiros - recebeu pelo menos três alertas da torre para baixar de altitude apenas 50 segundos antes do acidente. Tarde demais, segundo técnicos russos. Um espaço de tempo exíguo, mas ainda dentro dos limites estabelecidos pelas normas internacionais, segundo a Skyguide. O piloto russo demorou 25 segundo para reagir. Isso levou alguns técnicos suíços a insinuar que ele não falava inglês. Nikolai Odegov, diretor da Bashkirian Airlines (BAL), proprietária do Tupolev, reagiu com indignação. Assegurou que os 12 tripulantes do avião tinham "um inglês perfeito". Ele disse que vai processar a Skyguide se ficar comprovado, como parece, a responsabilidade dessa empresa no acidente. Hoje, prosseguiram os trabalhos de resgate de corpos e restos dos dois aviões. Trinta e oito corpos foram recuperados. Alguns estavam atados por cintos de segurança em poltronas no interior de restos da fuselagem. Parentes das vítimas estão no local da tragédia: cercanias da cidade alemã de Ueberlingen.