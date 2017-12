Sistema de cartão de crédito "explode" na França O sistema informatizado que regulamenta pagamentos com cartões de crédito, saturado pelas compras de Natal, "explodiu" no sábado passado na França e causou prejuízos para os comerciantes, sobretudo lojistas. O consumidor parisiense se surpreendeu com a demora para efetuar pagamentos com cartão de crédito. Os pedidos de autorização para pagamentos normalmente não demoram mais do que alguns segundos. A saturação do sistema, porém, obrigou o consumidor a esperar entre dez e quinze minutos, o que provocou filas e irritação. Diante de tais dificuldades, muitos clientes optaram por pagar com dinheiro líquido ou cheques. Um dos administradores do GIE, grupo interbancário que administra os cartões de crédito, prefere falar em pane do computador num dia de muitas transações. Euro - Os comerciantes europeus temem que o fato possa se repetir nos próximos dias, quando o euro entrar em circulação. Trata-se de uma preocupação para os 300 milhões de habitantes de doze dos quinze países da União Européia que se preparam para adotar o euro como moeda única no próximo dia primeiro de janeiro. Espera-se um aumento de 30% nos pagamentos em euros, o que pode provocar nova saturação do sistema. A rede informatizada de cartões de crédito trata 12 milhões de transações por dia e tem capacidade para suportar um pico de mais 15%, mas não um aumento repentino de 30%, que deve ocorrer a partir de primeiro de janeiro. Greve - As autoridades responsáveis pela implantação da nova moeda esperam problemas de abastecimento em relação aos distribuidores de euros. A anunciada greve dos bancários também pode contribuir para nova pane no sistema. Segundo um dos administradores do GIE, Yves Randoux, entre 20 e 40 mil máquinas não vão estar adaptadas ao euro no início de sua circulação. O mesmo deve acontecer com os terminais dos pequenos comerciantes, que só deverão ser modificados a partir de 2 de janeiro. O cartão de crédito deverá ser, nas próximas semanas, a forma de pagamento mais utilizada na Europa, pelo menos até a regularização da distribuição do euro. Os deputados franceses votaram um texto para incitar os bancos a abandonarem comissões cobradas para os pagamentos de pequeno valor, pois os terminais de distribuição ainda não modificados devem permanecer bloqueados nos primeiros dias do euro. Paciência - A Federação dos Bancos Europeus explica que "o número de distribuidores não abastecidos tende a diminuir". Nas primeiras semanas de janeiro, porém, os usuários deverão ter paciência, pois poderão ocorrer dificuldades na retirada de dinheiro de algumas máquinas, sobretudo daquelas localizadas em regiões longínquas, reabastecidas apenas uma vez por semana.