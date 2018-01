Sistema de rádio de base dos EUA tranca portão de vizinhos É um avanço tecnológico apreciável para a Força Áerea: um novo sistema de rádio transmissor e receptor de US$ 5,5 milhões de dólares. Mas é uma nova dor de cabeça para os moradores ao redor da base aérea de Eglin, na Flórida. Seus portões automáticos são bloqueados pelas ondas. Durante o teste do sistema, na semana passada, os proprietários de Niceville, Valparaiso, e da área de Crestview relataram que os controles remotos de seus portões deixaram de funcionar. Hoje, os oficiais da base anunciaram que o fornecedor, a Motorola Inc. tentará minimizar o problema. Os técnicos farão os sistema funcionar em freqüências ligeiramente diferentes das usadas pelos controles remotos quando forem feitos novos testes, de sexta-feira até domingo. ?Eu também quero que meu portão automático funcione?, admitiu o coronel Russell F. Miller, comandante do 96º Grupo de Comunicações. Lauren Van Wazer, um porta-voz da Comissão Federal de Comunicações, diz que a Força Aérea está fazendo o sistema funcionar dentro de suas freqüências permitidas, assim os donos de portões automáticos terão de mudar o de seus controles.