Sistema de transporte na Europa entram em caos após ataque

Os atentados em Bruxelas levaram o sistema de transporte na Europa a um caos e com os principais aeroportos reforçando sua segurança por todo o continente. Os ataques fecharam os aeroportos de Bruxelas e estações de trem.

Num total, 400 aviões que estavam à caminho da capital belga foram obrigados a ser desviados a outros destinos, afetando milhares de passageiros pelo continente. Amanhã, o aeroporto de Bruxelas continuará fechado.

Paris, que foi alvo de um atentado, reforçou imediatamente a segurança nos aeroportos do país e estações ferroviárias. O tráfico das linhas Thalys e Eurostar foram fortemente pertubadas e só voltaram a abrir no fim do dia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A fronteira entre a França e a Bélgica também passou a ser fortemente policiada. Um dispositivo extra de 1,6 mil soldados foi deslocado a locais "sensíveis".

Na Holanda, as autoridades reforçaram a segurança de todos seus aeroportos e ordenou o controle de sua fronteira, principalmente com a Bélgica. Nos aeroportos de Schiphol, Rotterdam e Eindhoven passaram a ser alvo de um grande dispositivo militar.

Na Inglaterra, os aeroportos de Gatwick e Heathrow foram alvos de uma operação especial de segurança, enquanto em Frankfurt e Moscou anunciaram novas medidas de controle.

Nuclear - O governo da Bélgica ainda reforçou controles sobre as centrais nucleares do país e, segundo a televisão pública do país, VTM, uma delas foi parcialmente esvaziada. O país tem duas estações de eletricidade movida a energia atômica.

Na central de Tihange, funcionários "não essenciais" foram retirados do local. A empresa que administra as usinas, a Electrabel, admitiu que elevou a segurança em suas instalações desde os atentados dessa manhã, em Bruxelas.

Ambas as centrais passaram a fazer um "controle sistemático" de todos os veículos entrando e saindo dos locais. Já no fim de semana, militares e policiais passaram a ocupar algumas áreas das usinas, depois de meses de um pedido feito pela municipalidade de Huy.