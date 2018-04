Sistema eleitoral reflete diversidade do Líbano Ao todo, serão escolhidos 128 deputados para o Parlamento libanês. Metade desse número deve obrigatoriamente ser cristã e e a outra metade, muçulmana. Os maronitas possuem a maior parte das cadeiras entre os cristãos (34), seguidos pelos ortodoxos (14). Outros cristãos, como os armênios e gregos, dividem 16 assentos. No lado muçulmano, sunitas e xiitas têm direito a 27 cadeiras cada; os drusos, 8; e os alauitas 2. Esta composição foi definida nos acordos de Taif, que encerraram a guerra civil (1975-1990). Antes, os cristãos dominavam 55% das cadeiras e os muçulmanos e drusos repartiam 45%. Os números não representam exatamente a composição sectária da sociedade libanesa. Têm como base o censo de 1932, quando os cristãos maronitas ainda eram a maior pluralidade entre as minorias libanesas. Nos 77 anos seguintes, nenhum outro censo foi autorizado. Com a migração cristã e um crescimento populacional maior entre os xiitas, alguns demógrafos dizem que hoje os cristãos não chegariam a 40% da população. O sistema eleitoral é distrital misto. São formadas listas que incluem cristãos e muçulmanos. Assim, cristãos maronitas, sunitas, xiitas e drusos têm de compor alianças para poder governar.