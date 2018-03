Site convoca torneio de hackers para domingo O governo e empresas do setor de tecnologia avisam que hackers pretendem lançar um ataque contra milhares de sites da internet no domingo, dia 6 de julho, numa espécie de ?campeonato? de desfiguramento de páginas que poderá atrapalhar seriamente o tráfego online. Os organizadores do torneio estabeleceram um site, o defacers-challenge.com, enumerando as regras que os invasores de sistemas devem seguir para participar. O site aparentemente funciona a partir da Califórnia (EUA). O Departamento de Segurança Interna dos EUA disse ter conhecimento do campeonato, mas não planeja emitir nenhum alerta formal. ?Francamente, concursos de hacker acontecem com freqüência, e não achamos que todos mereçam chegar ao nível de alerta?, disse o porta-voz David Wray. Não obstante, órgãos do governo americano foram instruídos a intensificar a segurança de seus sites.