Site de esperma para lésbicas é sucesso no Reino Unido O fundador de um site na Internet especializado em recrutar doadores de esperma para casais de lésbicas afirmou hoje ter ficado surpreso com os cerca de 8.000 registros verificados nas primeiras 48 horas de funcionamento. ManNotIncluded.com, lançado na última segunda-feira na Grã-Bretanha, foi criado para oferecer esperma a lésbicas que queiram fazer "inseminação caseira". Segundo o fundador do site, John Gonzalez, 3.000 casais de lésbicas já se registraram, enquanto que 5.000 homens se ofereceram como doadores. "Estamos surpresos com a resposta ao site. Mais de 40.000 pessoas já visitaram nossa página desde a manhã de segunda-feira. Acreditamos que há uma enorme demanda para o nosso serviço", afirmou Gonzalez. Ele explicou que nem todas as pessoas registradas passarão pelo processo de escolha da empresa e que as doações de esperma serão feitas em clínicas estabelecidas. A companhia calcula que todo o processo de inseminação através de seu serviço custará cerca de 480 libras esterlinas (US$ 730) para as mulheres e os doadores escolhidos pagarão entre 50 e 60 libras para cobrir as despesas.