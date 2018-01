Site de notícias da BBC é bloqueado pelo governo iraniano O governo iraniano vem bloqueando acesso ao site de notícias em persa do Serviço Mundial da BBC desde domingo. O governo não deu nenhuma explicação oficial. A BBC expressou preocupação com a ação, dizendo que ela vai privar muitos iranianos de uma respeitada fonte de informação. A empresa disse que vai requisitar oficialmente que o acesso ao site seja restabelecido. O serviço persa da BBC é o mais acessado dos sites da BBC escritos em outras línguas que não o inglês, com cerca de 30 milhões de páginas impressas por mês. A medida iraniana não afetou as transmissões radiofônicas, tanto em persa como em inglês, feitas pela BBC no Irã. O site em inglês da BBC também não foi censurado no país.