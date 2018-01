Site denuncia Iraque por matar cientistas O site israelense na Internet Debka denunciou hoje que 11 cientistas, entre eles peritos em armas nucleares, químicas e bacteriológicas, foram assassinados no Iraque com vários membros de suas famílias para impedir que fossem interrogados pelos inspetores da ONU. Ainda segundo o site, outros 20 cientistas foram presos com suas famílias em campos de detenção secretos.