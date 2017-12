Site divulga manifesto atribuído a Bin Laden Um site na internet publicou um manifesto supostamente escrito pelo líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, pedindo aos muçulmanos paquistaneses para lutar contra o que ele vê como uma "tentativa de invasão" do Paquistão e do Afeganistão pelos americanos. O manifesto apareceu hoje num site bastante usado por militantes muçulmanos. "Exortamos nossos irmãos muçulmanos no Paquistão a usar todas suas capacidades e tudo que possuem para evitar que as tropas dos cruzados americanos invadam o Paquistão e o Afeganistão", afirma o comunicado, assinado pelo "seu irmão no Islã, Osama bin Laden". O autor do texto garante aos muçulmanos paquistaneses que sua organização continua "firme no caminho da guerra santa... com os verdadeiros crentes do heróico povo afegão, sob a liderança do mulá Mohammed Omar". O líder da antiga milícia governista afegã do Taleban, mulá Omar, desapareceu, assim como Bin Laden, desde a invasão americana do Afeganistão em 2001.