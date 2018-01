Site diz que reféns franceses foram libertados Os dois jornalistas franceses seqüestrados há duas semanas no Iraque teriam sido libertados, afirma uma mensagem publicada neste sábado pelo site islâmico Islã Bobo Web. "O Exercito Islâmico do Iraque acabou com o seqüestro de dois jornalistas franceses", diz o anúncio recebido pela equipe do site. A autenticidade não foi comprovada, nem tam´pouco os reféns foram vistos até a noite deste sábado. Os jornalistas franceses Christian Chesnot e Georges Malbrunot foram seqüestrados no dia 20 de agosto pelo grupo que supostamente enviou o anúncio, que exigiu do governo francês a revogação da Lei do Véu. A lei proíbe que alunos freqüentem escolas francesas expondo símbolos religiosos, como o véu usado pelas muçulmanas.