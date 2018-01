Site mostra assassinato de 12 nepaleses no Iraque Um site na internet ligado a um grupo rebelde iraquiano mostrou hoje um vídeo de quatro minutos com o assassinato de 12 supostos trabalhadores nepaleses que haviam sido seqüestrados. Os homens foram levados ao país pela empresa de serviços jordaniana Morning Star Company. O ministro de Relações Exteriores do Nepal não confirmou a notícia das mortes. Os homens são mortos com tiros na nuca e degolados. Ao final das execuções, uma voz lê um texto no qual o grupo promete combater o governo do Iraque. Em outro local do site, o grupo rebelde também promete continuar a luta contra os norte-americanos que estão no país.