Site mostra decapitação de refém no Iraque Um vídeo publicado hoje em um website islâmico radical aparentemente mostra um americano sendo decapitado. No vídeo, a vítima identifica-se como Nick Berg. ?Meu nome é Nick Berg, meu pai chama-se Michael, minha mãe, Susan?, diz ele. ?Tenho um irmão e uma irmã, David e Sarah. Moro em Filadélfia?. O corpo de um americano com esse nome foi encontrado no Iraque no último sábado. As imagens mostram cinco homens vestindo turbantes e máscaras de esqui e um homem de macacão laranja, amarrado, que se identifica como Berg. Depois, um dos executores lê uma declaração que, entre outras coisas, diz: "Para as mães e viúvas dos soldados americanos, dizemos que oferecemos trocar este refém por alguns dos detentos de Abu Ghraib, e eles (a administração americana) recusaram". Abu Ghraib é o presídio onde foram registrados abusos e humilhações cometidos contra iraquianos. Em seguida os cinco agarram o homem e o arrastam para o lado, colocando uma faca em seu pescoço. Ouvem-se gritos e a cabeça, então, é colocada diante da câmera. O vídeo tem o título ?Abu Musab al-Zarqawi mata um americano?. não está claro se Al-Zarqawi - um auxiliar de Osama bin Laden - aparece no vídeo, assume responsabilidade ou ordena a morte de Berg.