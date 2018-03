Site publica ameaça de ataque aos EUA em 10 dias A ameaça de um ataque extremista por parte da Al-Qaeda, dentro de aproximadamente 10 dias, apareceu em um site islâmico na Internet, que publicou um texto, em forma de exortação religiosa, com duas imagens de Osama bin Laden e uma do World Trade Center em chamas. A informação foi divulgada pelo Instituto de Pesquisas de Imprensa do Oriente Médio, que cita o site www.alfir.com . Em sua parte mais explícita o texto diz: "As operações já foram decididas e os leões tomaram suas posições. Eles esperam somente a autorização do heróico comandante." De acordo com o site, "é só uma questão de dias, mais ou menos 10, quando faremos ser ouvido o grito que nos anuncia as boas notícias da vitória de Alá pelas mãos de nossos irmãos, os combatentes da Jihad (guerra santa)". Em seguida, é anunciado o alvo da ação: "Oh, Alá, estes são os Estados Unidos. Destruí-los e destroçá-los, eles e todos aqueles que marcham em suas fileiras e estão em suas trincheiras."