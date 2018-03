Site publica fotos do príncipe Harry pelado Duas fotos do príncipe Harry - o terceiro na linha de sucessão da coroa britânica - completamente nu foram publicadas ontem pelo portal americano de fofocas TMZ. O Palácio de Buckingham confirmou que as imagens são do príncipe. Segundo o site, Harry estava jogando "strip pool" (sinuca com strip tease) num hotel de Las Vegas com garotas que havia conhecido momentos antes. Em uma das imagens, ele cobre as genitais enquanto é abraçado por uma garota também nua. Na outra, ele está atrás da mulher.