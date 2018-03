Sites argentinos criticam atraso de Chávez O atraso na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é destaque nos sites dos jornais argentinos. O Infobae titulou: "Preguiça caribenha- Chávez deixou Lula por Castro". A matéria diz que o presidente teve sua agenda atrasada depois de sofrer "plantón", que em português significaria algo como "chá de cadeira", do presidente venezuelano, Hugo Chávez. Chávez "se desculpou pela demora explicando que esteve até as 4 da madrugada de hoje dialogando com o cubano", o presidente Fidel Castro. O Infobae detalha que Lula chegou ao Palácio do Planalto às oito horas da manhã, para tomar café da manhã com Chávez, que chegou somente 50 minutos mais tarde, atrasando a agenda do primeiro dia de Lula como presidente. O Clarín também titulou: "Em seu primeiro dia de governo, Lula esperou por Chávez", com uma foto de ambos presidentes conversando, enquanto Lula mantinha o dedo indicador em riste com se estivesse dando uma bronca em Chávez. Ambos os sites também destacam a baixa do dólar: "A moeda do Brasil dá um real bem-vindo à Lula presidente", diz o Infobae. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula - Os primeiros 100 dias Veja o índice de notícias sobre a transição e a Presidência