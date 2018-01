Situação causa misto de ansiedade, apreensão e incerteza, diz brasileira na Turquia  

"Uma situação dessas acontecendo causa um misto de ansiedade, apreensão e incerteza. Moramos em Istambul, mas estamos em Edirne, viemos para cá hoje, a passeio. Edirne é uma cidade histórica que foi capital do império otomano por 92 anos, perto da fronteira com a Grécia.

Agora são 23h37. Há pouco, começaram a chegar notícias de um bloqueio parcial das pontes em Istambul e do fechamento do aeroporto. Estou recebendo as informações por Whatsapp, dos amigos. Eles estão me lingando, mandando mensagens.

Imediatamente, me dei conta de que se trata de algo sério, mas a princípio achei que se tratava de uma ameaça terrorista. Falei com meu pai há pouco, também por Whatsapp, mas internet e telefonia não estão funcionando muito bem. O Facebook foi bloqueado.

Estou em um hotel e o clima é de aparente normalidade. Tem um casamento acontecendo aqui e nada foi interrompido. Não há nenhuma orientação sobre o que fazer por parte do pessoal do hotel.

Nós moramos em Istambul, do lado asiático. Tenho residência permanente e fico entre Istambul e São Paulo, em razão do trabalho. Mas temos planos de retornar ao Brasil no fim do mês, em definitivo."