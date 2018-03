Situação da Venezuela preocupa EUA Os Estados Unidos estão preocupados com a situação política na Venezuela e acompanha atentamente o desenvolvimento dos últimos acontecimentos "com atenção", disse hoje um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano. Washington pediu a restauração "de elementos de democracia essencial no país, onde o presidente Hugo Chávez, que foi deposto há dois dias, agora retoma o poder. Chávez foi recentemente crítico em relação a Washington, que não lamentou nem condenou o golpe de estado cívico-militar de quinta-feira, e o responsabilizou pela repressão violenta exercida sobre uma manifestação de protesto.