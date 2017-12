Situação de Yasser Arafat é "muito difícil" O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, passa por uma "situação muito difícil". Uma equipe de médicos da Jordânia foi convocada com urgência para tratá-lo, informam altos representantes palestinos. Dezenas de importantes líderes palestinos dirigem-se nesta noite ao complexo de Arafat na cidade de Ramallah. A mulher do presidente, Suva, que vive na França, também está a caminho da Cisjordânia. O atual primeiro-ministro palestino, Ahmed Korei, e o ex-premier Mahmoud Abbas também foram convocados à residência do presidente Arafat. Uma alta autoridade palestina diz ter visto Arafat inconsciente nesta quarta-feira, mas não está claro se ele estava em coma, dormindo ou sedado.