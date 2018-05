Situação em NY começa a melhorar após nevasca Passageiros de carro, trem e avião prejudicados pela forte nevasca que atingiu o nordeste dos Estados Unidos começaram a ver uma luz no final do túnel hoje, com o progresso da retirada da neve e a abertura dos aeroportos. Funcionários dos três principais aeroportos da região de Nova York disseram que todas as pistas estavam abertas pela manhã, mas pode levar dias até que os passageiros que acampam nos terminais consigam embarcar em seus voos.