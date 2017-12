Situação mantém maioria no legislativo chileno O resultado oficial das eleições parlamentares no Chile será divulgada nesta segunda-feira, informou Ministério do Interior chileno. Na quarta prévia, nas últimas horas do domingo, o Partido Socialista, do presidente chileno Ricardo Lagos, perdeu a maioria absoluta na votação, mas manteve a hegemonia do parlamento com 47,92%. A direita oposicionista, que é integrada pela União Democrática Independente (UDI) e a Renovação Nacional (RN) conseguiu 44,28% do eleitorado. No senado, o partido governista conseguiu 51,35% dos votos contra 44,01% da Aliança Oposicionista Mais de 8 milhões de chilenos votaram neste domingo para renovar 120 cadeiras da Câmara dos Deputados e 18 dos 38 senadores.