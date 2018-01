Situação na África pode piorar, alerta ONU Cerca de 10 milhões de pessoas em quatro países do sul da África estão a caminho da fome, alertaram hoje duas agências de alimentação da ONU. O Programa Mundial de Alimentação e a Organização de Agricultura e Alimentação, ambas agências baseadas em Roma, afirmaram que serão necessárias quatro milhões de toneladas de comida para amenizar a situação em Malawi, Zimbábue, Lesoto e Suazilândia. A necessidade de comida em Moçambique e Zâmbia está sendo atendida, mas relatórios feitos pelas agências da ONU em ambas as nações indicam que a situação pode piorar num futuro próximo. Também hoje, o Escritório da ONU para a Coordenação de Relações Humanitárias (OCHA, por sua sigla em inglês) afirmou que as operações de ajuda das Nações Unidas em todo o mundo estão sofrendo com uma grande redução de fundos internacionais. "Hoje, registramos um necessidade de cerca de US$ 2,2 bilhões para implementar programas desenhados para suprir as necessidades prioritárias", afirmou Ross Mountain, vice-chefe da OCHA. Segundo ele, os governos doaram apenas 40% dos US$ 3,7 bilhões necessários neste ano para atender tais necessidades. De acordo com a OCHA, o Afeganistão atraiu a atenção de "crises esquecidas" - forçando um corte em vários programas. "Assim como no passado, crises ´quentes´ continuam atraindo a maioria dos recursos, em detrimento de "emergências esquecidas", disse ele.