Situação no Iraque é muito grave, diz Blair O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, disse hoje que o situação no Iraque "é muito grave" e enfatizou que as tropas britânicas estão "tratando" de levar paz e normalidade à população iraquiana. Blair fez essa afirmação em uma cerimonia militar em que participaram cadetes ingleses. Um grande número de soldados que se formou na cerimônia acompanhada por Blair será enviado ao Iraque "para cumprir com os deveres da nação", disse Blair, que se tornou assim o quarto chefe de governo britânico e o primeiro líder trabalhista desde a Segunda Guerra Mundial a ocupar o lugar da rainha numa cerimonia militar deste tipo. "Este é um chamado nobre. Quando nosso país está em perigo, é de responsabilidade das Forças Armadas nos proteger e assim defender ao país e assegurar a justiça e segurança nacional", disse. "Mas hoje, estas tropas são chamadas para, em diferentes partes do mundo, não tanto para defender o nosso país, mas para cuidar nossos interesses a longo prazo", afirmou. Veja o especial :