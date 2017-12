Situação no Iraque é ´muito pior´ que guerra civil, diz Annan A situação de violência no Iraque é "muito pior" que uma guerra civil, afirmou nesta segunda-feira o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, à BBC. "Se eu fosse iraquiano, faria a mesma comparação", disse. Para Annan, o país árabe está pior do que esteve sob a ditadura do ex-presidente Saddam Hussein. "Tinham um ditador que foi brutal, mas tinham suas ruas, podiam sair, as crianças podiam ir à escola e voltar sem que a mãe ou o pai tivessem que se preocupar", afirmou o secretário-geral. "Uma sociedade necessita de um mínimo de segurança e de um ambiente seguro. Sem isso, não é muito o que se pode fazer", acrescentou. Annan especificou que não há nenhuma dúvida sobre a seriedade da situação no Iraque. O secretário-geral disse que fez tudo o que pôde para evitar a guerra e ressaltou que o que mais lamenta é a perda de seus "23 maravilhosos colegas e amigos" nos bombardeios a Bagdá.