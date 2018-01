Situação no Iraque está fora de controle Homens, mulheres e até crianças caminham de um lado a outro com tapetes, peças de louça para banheiros, poltronas, sofás e o que puder ser carregado. Não poupam nada. Até leitos e instalações elétricas de hospitais foram roubados. Pelo terceiro dia consecutivo, Bagdá vive um dia de completa anarquia. Bandos de saqueadores foram recebidos a tiros por comerciantes que fizeram de suas vendas verdadeiras trincheiras. A onda de saques invadiu hoje Mosul, ao norte de Bagdá. Assim como em Basra e Bagdá, palácios presidenciais e prédios do governo foram invadidos e de lá foi retirado tudo que se podia ser carregado. Em Kikurk a situação está fora de controle com saques, vinganças tribais e assassinatos, segundo uma testemunha informou à agência Ansa. Enfrentamentos entre árabes, turcos e curdos são freqüentes nas ruas da cidade. A situação é mais grave diante da impotência das tropas americanas. Com um número reduzido de homens, os soldados conseguem se defender minimamente, ainda assim de forma violenta. Uma mulher que saqueava um prédio público em Bagdá perguntou a um soldado americano empoleirado em um tanque Abrams se ele não faria nada para impedi-lá. ?Não temos tropas?, disse ele, segundo uma agência de notícias. O número de homens das forças de invasão em Bagdá é o mesmo de britânicos em Basra, que controlam uma cidade quatro vezes menor que a capital iraquiana. Veja o especial :