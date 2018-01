Slobodan Milosevic pode ser sepultado fora da Sérvia O corpo do ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic, encontrado morto neste sábado em Haia, será sepultado no lugar e data que sua viúva, que vive há três anos em Moscou, decidir. O corpo foi encontrado ontem em sua cela da prisão do Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia (TPII), que o julgava desde fevereiro de 2002 por sua responsabilidade nos crimes cometidos durante as guerras da Croácia, Bósnia e Kosovo. Os jornais locais questionam neste domingo se Milosevic será sepultado em Moscou, onde vivem seu irmão Borislav, sua viúva, Mirjana Markovic, e seu filho Marko. Marko Milosevic fugiu para o exterior horas depois que seu pai perdeu o poder, em outubro de 2000, enquanto sua mãe abandonou o país em fevereiro de 2003, perante o início de um julgamento contra ela por suposta mal-utilização de verbas públicas.