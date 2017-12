Sne: Israel não pode ser indiferente à situação dos palestinos Israel "não deve intrometer-se nos assuntos internos dos palestinos, mas não podemos ser indiferentes ao que ocorre lá", afirmou neste domingo o vice-ministro israelense de Defesa, o brigadeiro médico da reserva Efraim Sne. Sne afirmou que o dever de Israel na "esfera internacional agora é pedir a continuidade do boicote contra o Governo do Movimento Islâmico Hamas", a cargo do primeiro-ministro Ismail Haniyeh. Haniyeh, que visita o Irã, afirmou neste fim de semana que o Hamas jamais vai reconhecer Israel. Este reconhecimento a fim de impulsionar o estagnado processo de paz no Oriente Médio é uma das exigências do Quarteto de Madri - Estados Unidos, União Européia (UE), ONU e Rússia - para suspender o boicote econômico ao Governo de Haniyeh. Sne foi entrevistado pela rádio pública por ocasião da crise política na Autoridade Nacional Palestina (ANP), cujo presidente, Mahmoud Abbas, totalmente distanciado de seu primeiro-ministro e de seu movimento islâmico, pode antecipar as eleições presidenciais e legislativas em Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. A antecipação das eleições presidenciais foi recomendada por uma comissão ad hoc designada pelo Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), que deve debatê-la amanhã para aconselhar Abbas, também da ANP.