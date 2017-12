Snoopy pode render multa a McDonald´s da China O McDonald´s corre o risco de ser multado em mais de 100 mil yuan (US$ 12,1 mil) pela Agência de Comércio e Indústria de Guangdong, na China, por vender ilegalmente bonecos do personagem de desenho animado Snoopy. Segundo as autoridades chinesas, a rede de fast food infringiu a lei ao vender os bonecos juntamente com suas refeições na cidade de Guanzhou, onde a companhia tem autorização para comercializar somente alimentos e bebidas. Levantamento da Agência de Comércio e Indústria daquela cidade dá conta da venda de 233.140 bonecos durante a promoção, que se estendeu de abril e maio deste ano. Segundo o jornal local Nanfang Daily, cada boneco foi vendido por 10 yuans (US$ 1,21) em todas as 34 lojas da rede espalhadas pela cidade, o que teria gerado uma receita de 2,33 milhões de yuans (US$ 280 mil). O jornal, controlado pelo governo, alegou em sua matéria que a companhia norte-americana instigou o desejo de compra entre os jovens, causando situações de caos e afetando seriamente a saúde mental de crianças e adolescentes. A assessoria de imprensa do McDonald´s daquela cidade informou que a companhia não recebeu nenhum comunicado oficial da Agência a respeito da acusação. A cidade de Guangdong faz divisa com Hong Kong. As informações são da Dow Jones.