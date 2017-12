Snow reuniu-se com líderes chineses O secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, disse que discutiu o sistema de câmbio chinês em dois encontros separados com o Ministro das Finanças da China, Jin Renqing, e com o presidente do Banco Central da China, Zhou Ziaochua. Snow não comentou, entretanto, o teor das conversações, evitando oferecer detalhes antes de seu depoimento no Comitê Bancário do Senado, quinta-feira, sobre eventual manipulação pelos governos asiáticos de suas taxas de câmbio locais. "Reafirmamos nosso interesse em vê-los movendo nessa direção (da flexibilização do câmbio) e eles reafirmaram sua intenção de fazê-lo", disse Snow.