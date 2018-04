Snowden ainda não pediu asilo à Rússia, diz imigração

Snowden chegou ao aeroporto internacional Sheremetyevo de Moscou no dia 23 de junho a partir de Hong Kong, planejando aparentemente pegar um voo para Cuba. Mas ele não pegou o voo e acreditava-se que ele tenha passado as últimas três semanas na área de trânsito do aeroporto.

Na sexta-feira, ele se reuniu com ativistas de direitos humanos e disse que buscaria asilo na Rússia, pelo menos como um medida temporária antes de ir para a Venezuela, Bolívia, ou Nicarágua - todos os três países ofereceram asilo a ele.

Mas, segundo a agência de notícias Interfax, o chefe do serviço de Imigração da Rússia, Konstantin Romodanovsky, disse que nenhum pedido de asilo foi recebido até este sábado. A agência de notícias estatal RIA Novosti informou também que a porta-voz do serviço de imigração, Zalina Kornilova, afirmou que nenhum pedido de asilo foi recebido. Fonte: Associated Press.