Snowden continuará em aeroporto 'por enquanto' O Serviço Federal de Migração da Rússia deu ao ex-agente da CIA Edward Snowden um documento especial que lhe permite sair da área de trânsito do aeroporto de Moscou, segundo a agência de notícias RIA Novosti, mas um advogado do norte-americano disse que ele permanecerá no local por enquanto.