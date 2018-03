Snowden diz que EUA espionam China e restante do mundo Há meses, a China tenta virar o jogo em relação aos Estados Unidos e conter as acusações de que o país espiona redes e computadores norte-americanos. Agora, a decisão de Edward Snowden de revelar detalhes de programas ultrassecretos de espionagem do governo dos Estados Unidos pode servir como arma para Pequim na guerra de palavras com Washington.