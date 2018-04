Snowden solicita formalmente asilo temporário à Rússia

"Já como Snowden não pode deixar a área de trânsito do [aeroporto] Sheremetyevo, ele preencheu todos os formulários necessário lá, redigiu seu pedido e o entregou para um funcionário do Serviços de Migração da Rússia", disse o advogado que tem ligações com Kremlin, segundo a agência de notícias Interfax. Anatoliy Kucherena conheceu Snowden na semana passada em um encontro com um pequeno grupo de advogados e ativistas de direitos humanos.

Procurado pelas autoridades norte-americanas por vazar informações sobre operações de espionagem da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês), Snowden passou mais de três semanas na área de trânsito do aeroporto de Moscou depois que os EUA retiraram seu passaporte. Ele diz que quer asilo na América Latina. Fonte: Dow Jones Newswires.