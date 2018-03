Só 10% dos tesouros iraquianos foram recuperados Apenas 10% dos artefatos roubados dos museus iraquianos depois do início da guerra foram recuperados até agora, afirmou Neil MacGregor, diretor do Museu Britânico. Ele acrescentou que os arqueólogos que participaram de uma conferência de cinco dias em Londres, concluída ontem, contam agora com um cálculo preciso dos objetos danificados no Museu Nacional de Bagdá e no Museu de Mosul. No entanto, a situação de segurança no Iraque e a falta de eletricidade dificultam as tarefas de catalogação das peças desaparecidas.