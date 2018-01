Só a mulher-bomba morreu no atentado em Ancara A única vítima do atentado contra o Crocodile Cafe em Ancara é a suicida, identificada como Songul Alpyurt, segundo informou a agência de notícias turca Anadolu. Songul pertencia a Frente de Libertação do Povo Revolucionário e havia deixado a prisão há dois anos. Há a possibilidade de Songul ter explodido a carga que levava junto ao corpo na hora em que se preparar para o ataque, ainda no banheiro do local.