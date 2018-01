?Só cumpri ordens?, diz jovem que cobriu estátua com bandeira ?Só fiz o que meu comandante mandou?. Assim justificou Edward Chin, o jovem marine de 23 anos que ontem cobriu a cabeça da uma estátua de Saddam Hussein com uma bandeira americana, ao Good Morning America, da ABC. Chin disse ter pensado na mensagem que a bandeira de um país invasor teria para os iraquianos. ?Mas eu tinha que cumprir a tarefa?, disse. Pouco depois, nova ordem e Chin foi obrigado a escalar novamente o corpo da estátua para retirar a bandeira. Sobre a experiência de tomar uma cidade e derrubar a estátua do líder máximo de um governo até antes da invasão, Chin respondeu como qualquer jovem da sua idade. ?Foi muito louco?, disse. Veja o especial :